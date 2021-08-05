Son dakika haber! Beydağ'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Beydağ'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber! Beydağ'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Beydağ ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Beydağ ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyköy Mahallesi'nde yol kenarındaki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı.

Beyköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Semerci, çevredeki bazı meyve ağaçlarının ve elektrik direklerinin zarar gördüğünü belirterek, "Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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