Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nispetiye Caddesi'nde bulunan lüks restoranın dış cephesindeki çalışma sırasında izolasyon malzemesi alev aldı.

Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, restoranda küçük çaplı hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Beşiktaş'taki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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