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Son dakika haber | Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber | Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve şoförü Deniz Özcan geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve şoförü Deniz Özcan geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 11.30 civarı Doğumevi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bitlis istikametinden Erciş istikametine giden plakası ve şoförü belirlenemeyen tır, Tatvan istikametinden Bitlis istikametine giden Deniz Özcan yönetimindeki 34 BMU 628 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Otomobilde bulunan Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan ve Deniz Özcan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Özkan ve Deniz'i ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Son dakika haber | Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber | Belediye başkan yardımcısı ve şoförü trafik kazasında yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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