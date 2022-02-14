Son dakika haber: Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA, Ahmet Işık - Güncel
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Son dakika haber: Batman'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Batman'ın Beşiri ilçesinde saman yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde saman yüklü kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yolunda sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü çift kabinli kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Hayri Altun (17) olay yerinde hayatını kaybetti, Halil ve Mehdi Argıç, Şirin Sar, Recep Tekin, Kenan Ekinci ve Masum Çelik yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ahmet Işık - Güncel

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