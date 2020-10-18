Son dakika: Başkentte evinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Başkentte apartman dairesinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi öldü.

Başkentte apartman dairesinde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi Salkım Söğüt Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yoğun dumanın apartmana yayılması nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları yangın merdiveniyle kurtardı.

Ekipler, yangının çıktığı dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Etyemez'in (62) cansız bedenine ulaştı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey