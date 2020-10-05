Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu
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Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu

05.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:19

Gelen son dakika haberine göre Başkan Sayan çocukların sesi oldu Ağrı merkeze bağlı Çobanbey Köyü'nde internet ve telefon şebekesi olmadığı için uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip edemeyen öğrenciler, dağ ve tepelere çıkıp Savcı Sayan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler.

Başkan Sayan çocukların sesi oldu

AĞRI - Ağrı merkeze bağlı Çobanbey Köyü'nde internet ve telefon şebekesi olmadığı için uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip edemeyen öğrenciler, dağ ve tepelere çıkıp Savcı Sayan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler.

Çocuklar tarafından çekilen videoda, "Çobanbey köyünün çocuklarıyız, köyümüzde şebeke olmadığı için derslerimizi takip edemiyoruz ve derslerimizi takip etmek için köyden ayrılıp, yüksek alanlara çıkıyoruz. Bizde diğer öğrenci arkadaşlarımız gibi onlarla aynı şartlarda eğitim görmek istiyoruz ve bunun içinde bir an önce köye şebeke gelmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Videonun sonunda ise 'Biz okumak istiyoruz' diyen öğrenciler yetkililerden destek istediler.

Çekilen video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yardım isteyen öğrencilerin çağrısı ise Savcı Sayan tarafından karşılık buldu. Videoyu sosyal medya hesabından 'Acil' kodu ile paylaşan Başkan Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile GSM operatörlerini etiketledi.

Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu
Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu
Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu
Son dakika haber... Başkan Sayan çocukların sesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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