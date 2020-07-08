Son dakika haber! Başiskele'de Organik Köylü Pazarı'nda yer seçimi yapıldı
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Son dakika haber! Başiskele'de Organik Köylü Pazarı'nda yer seçimi yapıldı

Son dakika haberi: Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Organik Köylü Pazarı projesinde son aşamaya gelinirken, dükkanların kura çekimi gerçekleştirildi.

Son dakika haber! Başiskele'de Organik Köylü Pazarı'nda yer seçimi yapıldı
08.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:03

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan Organik Köylü Pazarı projesinde son aşamaya gelinirken, dükkanların kura çekimi gerçekleştirildi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün başkanlığında, belediye toplantı salonunda Organik Köylü Pazarı projesi kapsamında dükkanların kura çekimi gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, Kazandere Mahalle Muhtarı Mehmet Çalık, Tepecik Merkez Mahalle Muhtarı Ali Özkanlı, Camidüzü Mahalle Muhtarı Recep Bıyık, Aksığın Mahalle Muhtarı Mehmet Borlak, Servetiye Camii Mahalle Muhtarı Mithat Çelik, Servetiye Karşı Mahalle Muhtarı Halit Artan ve Serindere Mahalle Muhtarı Cevdet Topal katıldı. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller mevkisinde Haziran ayı başında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Organik Köylü Pazarı'nda, Yuvacık Barajı Havzası'nda bulunan köy halkı, ürettikleri organik ürünleri kura çekimi sonrası belirlenen dükkanlarda satmaya başlayacak.

Başiskele'nin doğal güzelliklerine uygun olarak ahşap malzemelerden 9 adet dükkan, 1 mescit ve tuvaletlerden oluşan Köylü Pazarı'nda tarımsal ve hayvansal ürünler üreten köylüler, organik ürünlerini düzenli ve nezih bir ortamda satabilecek. Pazarda alışveriş yapacak vatandaşların otopark sıkıntısı yaşamaması ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için pazar alanının ön tarafında da 20 araçlık otopark bulunuyor.

Organik Köylü Pazarı'nın üreticiyle halkın en doğal buluşma noktası olduğunu söyleyen Başkan Özlü, "Köylü pazarımızın dükkan seçimi için köy muhtarlarımızın katılımıyla bir çekiliş gerçekleştirdik. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan halka satış imkanı sunacak. Başiskeleli hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Başiskele Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyoruz. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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