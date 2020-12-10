Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi
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Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi

10.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:37
Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü!

Ankara'da bir kağıt toplayıcısı, kavga ettiği yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü. Gözaltına alınan kağıt toplayıcı ifadesinde, maktülün kendisini 'taciz ettiği' için öldürdüğünü söyledi.

Korkunç olay, geçen salı akşamı, Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), Ali Rıza Koçak (60) ile metruk binada kavga etmeye başladı.

TAŞLA VURDU

Batuhan Y., kavga sırasında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti. Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.'

"TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Batuhan Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde suçunu kabul eden Batuhan Y., Ali Rıza Koçak'ı, kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Adliyeye sevk edilen Batuhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları (2)
BİR SÜRÜ SUÇA KARIŞIYORLAR TAKİPLERİ YOK: Kontrolü güç üzerlerinde her zaman bıçak veya falçata var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
??: Metruk binada ne işiniz var?
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500
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