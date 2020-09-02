Dehşete düşüren kaza! Kucağında çocuğuyla yolculuk eden kadın, savrularak bariyerlere fırladı
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Dehşete düşüren kaza! Kucağında çocuğuyla yolculuk eden kadın, savrularak bariyerlere fırladı

İstanbul'da yolcu indiren bir minibüse arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde çocuğuyla birlikte yolculuk eden bir anne, yola fırlayarak bariyerlerin arkasında düştü. Talihsiz olayda küçük çocuk şans eser yara almadan kurtulurken, anne ağır yaralandı.

02.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:43

İstanbul Basın Ekspres yolunda, yolcu indiren minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı. Araç içinde bulunan ve kucağında 1.5 yaşındaki çocuğunu taşıyan H.N., yola fırlayarak bariyerlerin arkasında düştü. Çocuk, şans eseri aracın içinde kalıp yara almadan kurtulurken, anne H.N. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 M 2575 plakalı minibüs yolda yolcu indirdi. Yolcuyu indirdikten sonra kapıları kapatıp hareket etmeye çalışan minibüse bu sırada arkadan hızla gelen 06 CCM 939 plakalı otomobil çarptı.

KADIN, ÇOCUĞUYLA YOLA FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle minibüsün içerisinde bulunan yolcular savrulmaya başladı. Bu sırada minibüsün açılan kapısından kucağında 1.5 yaşında çocuğu olan H.N. isimli bir kadın yola fırladı. Bariyerlerin arasına düşen kadın ağır yaralanırken, olay sırasında minibüs içerisine düşen minik çocuk ise yara almadı.

KORKAN ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRDİLER

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer vatandaşlar hemen bariyerlerin arasına düşen kadının ve çocuğun yardımına koştu. Vatandaşlar kadına yardım ederken olay yerinde bulunan bir kadın ise korkan ve ağlayan çocuğu sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Talihsiz kadın ve çocuğu ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"ARACIN HALİNE BAKIN"

Yolcuyu indirdikten sonra kapıları kapattığını ve kazanın yaşandığını belirten minibüs şoförü ise "Kapı açık değildi yolcu indirdim bayan buradan düştü. Baksanıza minibüs ne hale geldi. paralar savruldu aracın haline bakın" diye konuştu.

Dehşete düşüren kaza! Kucağında çocuğuyla yolculuk eden kadın, savrularak bariyerlere fırladı

Kaynak: İHA

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