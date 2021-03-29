Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bartın'ın Gözpınar köyünde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olurken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Gözpınar köyünde çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim olurken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'a bağlı Gözpınar köyünde gece yarısı Kenan Seçmen'e (61) ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kenan Seçmen ve ailesi köylülerin yardımıyla evden çıkartılırken, yangın ahıra da sıçradı. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bartın Belediyesi itfaiye erleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu
Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Bahar Candan Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bartın'da çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:59:52. #1.16#
title