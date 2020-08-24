Son dakika haber | Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Son dakika haber | Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
24.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:35

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Karaoğlanlar Mahallesi'nde domuzları kovalamak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada komşusu Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunların kendi tarlasında olduğunu gördü.

İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Kaya'ya ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, aynı mahalledeki bir ağılda Eklioğlu'nun cansız bedenini buldu.

İnceleme sonucu Eklioğlu'nun aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi.

Kaya ve Eklioğlu'nun cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı 3. Sayfa
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Ekonomi
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
'Gülümse her şey güzel olacak' diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 20:38:28. #1.15#
title