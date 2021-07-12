Son dakika haber! Balıkesir'de görünmez kaza...5. katın camı yoldan geçen adamın kafasına düştü

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de görünmez kaza...5. katın camı yoldan geçen adamın kafasına düştü Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 katlı binanın kırılan camı bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebebiyet verdi.

Balıkesir'de görünmez kaza...5. katın camı yoldan geçen adamın kafasına düştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 katlı binanın kırılan camı bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebebiyet verdi.

Olay Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi önünde meydana geldi. İş merkezinin 5. katında bulunan bir ofisin camı bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan cam parçaları 5. kattan insan yoğunluğunun yaşandığı caddeden geçmekte olan bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu