Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını
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Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını

Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BALIKESIR'in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde orman yangını çıktı.

BALIKESIR'in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan bir otelin yakınlarında saat 19.00 sıralarında yangın başladı. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye helikopter de sevk edildi. Olay yerine ulaşan arazözler de müdahaleye başladı.

Diğer yangın da yine saat 19.00 sıralarında Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Helikopterle havadan müdahale edilen yangına ayrıca, Orman İşletme arazözlerle de karadan müdahaleye başladı.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle, çevre ilçelerden de yangınların olduğu bölgelere takviye ekipler istenildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını
Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını
Son dakika haber... Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna

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