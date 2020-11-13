İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti

13.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 89 yaşındaki halası Rukiye Dönmez, hayatını kaybetti. Rukiye Dönmez'in 2 ay önce koronavirüse yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89 yaşında hayatını kaybeden halası Rukiye Dönmez'in cenaze namazına katılmak için Trabzon'a geldi.

Öğle saatlerinde uçakla Trabzon'a gelen Bakan Soylu, daha sonra halasının cenazesine katılmak için Of ilçesine hareket etti. Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti

Rukiye Dönmez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Kirazlık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti

2 AY ÖNCE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Öte yandan, Bakan Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in 2 ay önce koronavirüse yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Berat Albayrak Vladimir Putin Nikol Paşinyan
Magazin Ezgi Mola Didem Soydan Yıldız Kenter Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:37:06. #1.14#
title