Son dakika haber! Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü
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Son dakika haber! Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

02.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:22
Son dakika haber! Bakan Soylu: 2020 yılında kadın cinayetleri yüzde 21 düştü

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2020 yılında 266 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Kadın cinayetleri, geçen yıla oranla yüzde 21 düştü" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla yüzde 21 düştü. Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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