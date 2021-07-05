Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
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Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)

Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI, DENEY YAPTIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesini dolaştı.

ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI, DENEY YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesini dolaştı. Ziya Selçuk, çocuk kütüphanesinde masal dinledi, çocuklar ile oyunlar oynayıp cam mozaik yaptı. Millet Bahçesi içerisindeki merkezde, spor müsabakalarında başarılı olanlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, daha sonra Masal Parkı'ndaki Bilim Çadırını ziyaret etti. Burada da deney yapan Bakan Selçuk, çocukların çadırlarda düzenlediği etkinliklere de katıldı.


Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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Bakan Selçuk: Nicelikten niteliğe doğru yolculuğun peşindeyiz (3)
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