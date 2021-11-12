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Son dakika haber! Bakan Kurum, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Kurum, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AĞRI (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kurum, Hacı Halis Ünsal Taziye Evi'nde, babasını kaybeden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vasip Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileyen Kurum, daha sonra Ağrı Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurum'a tablo hediye eden Sayan, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına giden Kurum, burada İl Başkanı Halil Özyolcu ve partililerle bir araya geldi.

Kurum, ziyaret sonunda partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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