Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
Son dakika haberlerine göre Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz dedi.
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin ifadelerini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı