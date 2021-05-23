Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
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Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz dedi.

Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin ifadelerini kaydetti.

Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi
Son dakika haber | Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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