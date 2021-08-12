Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...

Son dakika haberler: Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"