Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...
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Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...

Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: 'Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız...
Anadolu Ajansı / Yunus Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
Ayancık'taki felaketin boyutu iç kesimlere girdikçe büyüyor
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Son dakika haber | Bakan Karaismailoğlu: "Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız... - Haberler
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