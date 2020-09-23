Bakan Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz
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Bakan Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz

23.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:16
Bakan Albayrak: Adaletli denetim süreçleri için çalışıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile strateji ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile strateji ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sosyal Medya Hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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