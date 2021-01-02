Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler'de iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde iki adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, 360 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatında kullanılan madde, 750 gram esrar, plastik oyuncak top içerisine zulalanmış 20 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile anahtarlık şeklinde 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, Adnan Y. (31) ve Şehmus K. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı