Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir"
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Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir" ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör...

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Serok Ahmet fitneyi bıraksın, buradan kendisini doyuracak ekmek çıkmayacaktır. Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir, Türkiye'nin temellerini dinamitlemenin şifresidir. Edepsizce bizi Kürt ve Kürtçe düşmanı gösteren serok Ahmet gafletin pençesindedir, tarihte Bizans işbirlikçisi olarak anılan Haris İbn Cabela'nın tıpkısının aynısıyla fotokopisidir ve iftiracının daniskasıdır. Serok Ahmet zillet çamurunun içinde çırpınmaktadır" diye konuştu.

Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: 'Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir'
Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: 'Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir'
Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: 'Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir'
Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: 'Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

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Son dakika haber | Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na: "Onun serokluğu bölücülüğün umududur, terör örgütünün taltifidir" - Haberler
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