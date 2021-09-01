Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)BAĞCILAR'da apartmanın üst katından düşen halı, elektrik kablolarını kopartarak sokaktan geçen 3'ü çocuk 2 kadının yanına düştü.

O anlar kamerada

-Bomba patladı zannettim

Haber - Kamera Vedat BAYRAKTAR - Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)

BAĞCILAR'da apartmanın üst katından düşen halı, elektrik kablolarını kopartarak sokaktan geçen 3'ü çocuk 2 kadının yanına düştü. Kıvılcım ve dumanların arasında kalan 5 kişinin ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Emine Onat, Baya korktuk, duman, çığlıklar içindeydik. Ayağımın altına ateş vardı. Ben bomba patladı zannettim dedi.

Olay geçen pazartesi saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Onat ve Sümeyye Güven çocuklarını okula kayıt yaptırdıktan sonra alışveriş yapmak için pazara doğru yola çıktı. Sokaktan geçtikleri sırada, bir apartmanın üst katından halı düştü. Halı önce elektrik kablolarına çarptı, ardından sokağın ortasına düştü. Koparak yere düşen elektrik kabloları da etrafa kıvılcımlar saçtı. O sırada sokakta yürüyen Emine Onat ve Sümeyye Güven ile 3 çocuğu korku dolu anlar yaşadı.

BEN BOMBA PATLADI ZANNETTİM

Olay gününü anlatan Emine Onat, Öğlen saatlerinde çocukları okula kayıt yaptıktan sonra ara sokaktan yukarı çıkarken birden bir ses çıktı. Duman, ayağımızın altında ateşler falan dönüp baktığımda bir halı tellerin üzerine düşmüştü. Ramak kalmıştı, nerdeyse hayatımızı kaybediyorduk. Hem çok dikkatsizlik hem de o halı nasıl oraya düştü anlam veremiyorum. Ayaklarımızın dibine düştü. Biz iki yetişkin neyse de çocuklarımız vardı. Toplamda 5 kişiydik 3 çocuk iki yetişkin. Baya korktuk, duman çığlıklar içindeydik. Ayağımın altına ateş vardı. Ben bomba patladı zannettim. Çocuklar iyiydi. Ben ayağımın topuğundan elektrik çarptı gibi hissettim. Oradaki arkadaşlar, 'Toprağa bas' dediler, toprağa bastım. Eve geldiğimde ellerimi toprağa bastım. Şu anda kolumda bir kasılma oldu dedi.

BEN OTURUP AĞLADIM KORKUDAN

Olayı yaşayan diğer kişi Sümeyye Güven ise şunları söyledi Okuldan dönüyorduk, pazara uğrayıp eve döneriz dedik. Birden bir ses, bir çatırtı, bir patlama oldu. Çocuklarla birlikte ben çığlık attım. Millet başımıza toplandı. Bir baktım ayağımızın altında hep ateş var. Su verdiler ben oturup ağladım korkudan. Çok korktuk yanımızda çocuklar vardı, benim iki çocuğum vardı yanımda. İyiyiz, Allah korudu bizi. Merak ettiğim bir şey var, o halı oradan nasıl düştü Çünkü rüzgar yoktu. ya biri asarken düşürüp geri çekildi, ya da sirkelerken düşürdüler. Sabaha kadar uyumadım. Düşünmekten sabaha kadar uyumadım. 'Acaba bize bir şey olur mu, acaba çocuklarıma bir şey olur mu ' diye uyuyamadım sabaha kadar. O anlar hep gözümün önünde canlandı diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Olay günü yaşananlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, sokaktan 3'ü çocuk 5 kişinin geçtiği, o sırada bir halının kabloların üzerine düştüğü ve kıvılcımların çıktığı, korku dolu anların yaşanması yansıdı.

Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Salih Uçan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... BAĞCILAR'DA HALI ELEKTRİK KABLOLARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ; 5 KİŞİ SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:05:08. #1.14#

title