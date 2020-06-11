Son dakika haber... Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü
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Son dakika haber... Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Gelen son dakika haberine göre Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü Samsun'da bir kişi babasını öldürüp cezasını çektikten sonra serbest kalan komşusunu af tüfeğiyle vurarak öldürdü.

11.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:25

Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

SAMSUN - Samsun'da bir kişi babasını öldürüp cezasını çektikten sonra serbest kalan komşusunu af tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde bugün saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Gürtel 15 yıl önce komşusu İsmail Yurt'u arazi anlaşmazlığı yüzünden av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Selami Gürtel yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2006 yılında 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan Selami Gürtel, öldürdüğü İsmail Yurt'un oğlu Harun Yurt'un av tüfeğiyle ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Harun Yurt olayda kullandığı tek kırma av tüfeğini olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın olay yerinde yüzüstü düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Görgü şahitleri tüfek sesi duyduklarını ve olay yerinden katil zanlısını kaçarken gördüklerini söylediler.

Polis olay yerinde 1 adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber... Babasını öldüren komşusunu 15 yıl sonra öldürdü

Kaynak: İHA

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