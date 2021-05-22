Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık makilik alan zarar gördü.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık makilik alan zarar gördü.

Üçüncükoy mevkinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü.

Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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