Son dakika haber! Avustralya'da polisin kafasını tekmelediği kişi yoğun bakımda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Avustralya'da polisin kafasını tekmelediği kişi yoğun bakımda

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya'nın Victoria eyaletinde polisin başına tekme atıp darp ettiği şüpheli şahıs yoğun bakımda tedavi görüyor.

15.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:29

Avustralya'nın Victoria eyaletinde polisin başına tekme atıp darp ettiği şüpheli şahıs yoğun bakımda tedavi görüyor.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne şehrinde Pazar günü polis memurları seyir halindeki polis aracının önünde duran şahsa önce araçla çarptı daha sonra darp etti. Beş polis memuru tarafından başı tekmelenerek darp edilen 32 yaşındaki şahsın aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakıma alındığı ve beynindeki hasarın tespit edilmesi için yapay komaya sokulduğu belirtildi. Polisin şüpheliyi darp etme anı ise aracıyla olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp edilen şahsın ailesi olay hakkında bağımsız soruşturma yürütülmesini isteyerek, polisin orantısız güç kullandığını söyledi. Şahsın avukatı Jeremy King yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç işlemediğini ve gözaltı sırasında savunmasız olduğunu ifade etti.

Victoria polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis memurları olay yerine vardığında şahıs gözaltına alınmamak için saldırgan davranışlar sergileyerek polis aracına zarar verdi. Olay sırasında şahıs tarafından saldırıya uğrayan polis memuru biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Hemen ardından hastaneye kaldırıldı" ifadesini kullandı. Darp edilen şahsın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Avustralya'da polisin kafasını tekmelediği kişi yoğun bakımda

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Destici Emmanuel Macron Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Suriye Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Avustralya'da polisin kafasını tekmelediği kişi yoğun bakımda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 12:29:03. #1.14#
title