Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi
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Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi

02.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:59
Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan demirin yüklü olduğu damperli kamyon devrildi.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan demirin yüklü olduğu damperli kamyon devrildi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Reşitpaşa Caddesi'nde bir süre önce yıkılan binanın enkazından çıkarılan hurda demir bugün saat 17.00 sıralarında damperli kamyona yüklendi. Park halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenle yana doğru devrildi. Şans eseri bu sırada yoldan geçen kimse veya araç olmaması olası faciayı önledi. Yolun Merkez Camii yönü tümüyle kapatılırken, itfaiye, polis ve belediyeye haber verildi. Gelen ekipler, bölgede önlem alırken hafriyat işini üstlenen firma kamyon ile damperini birbirinden ayırdı. Kepçeye bağlanan zincir ile kamyon tekerleri üzerine oturtulurken, hurda demir yüklü damper de daha sonra yoldan çekildi. 


Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi
Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi
Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi
Avcılar'da yıkılan binanın enkaz demiri yüklü kamyon devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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