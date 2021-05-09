Son dakika haber: Avcılar'da silahlı saldırı kamerada
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Son dakika haber: Avcılar'da silahlı saldırı kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da silahlı saldırı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Avcılar'da 17 yaşındaki genç, kavga ettiği şahsı bacağından vurdu.

Avcılar'da 17 yaşındaki genç, kavga ettiği şahsı bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Gümüşpala'da dün akşam yaşanan olayda Resul Y. (17), daha önceden tartıştığı Emrah G.'nin (19) sokakta arkadaşlarıyla sohbet ettiğini gördü. Otomobilden inen Resul Y., arkadaşlarıyla dondurma yiyen Emrah G.'yi ayağından vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Resul Y., evinde saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine gelen Resul Y. birden silahını çıkartarak Emrah G.'yi bacağından vuruyor. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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