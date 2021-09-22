Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü - Haberler
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Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti.

ADANA'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül'de hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi. İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Son dakika haber... Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri
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