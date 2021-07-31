Son dakika haber... Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma düşen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma düşen 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tepeköy köyünden ailesi ile Kukula mevkisine gezmeye giden Punpul Karademir, kayanın üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden düştü.

Karademir'in düştüğü yere ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, Rize AKUT ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşılan Karademir'in, hayatını kaybettiği belirlendi.

Karademir'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karademir'in düşme anının, o sırada cep telefonu ile etrafı çeken damadı Kadir Şahiner'in kamerasına yansıdığı da öğrenildi.

Son dakika haber... Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber... Artvin'de uçuruma düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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