Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti - Haberler
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Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti Artvin'de bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs emniyet ekiplerinin yoğun çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

ARTVİN (İHA) - - Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti

ARTVİN - Artvin'de bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs emniyet ekiplerinin yoğun çabası sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin merkez İnönü caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı H.S isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkarak gençle iletişime geçti. Bu sırada cadde trafiğe kapatılarak, itfaiye ve 112 ekipleri hazır bulundu. Polis ekipleri, çatıya çıkan genci indirmek için bir süre konuştu. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek ambulansa götürüldü. Polisler ekiplerin başarılı çalışması ise vatandaşlardan alkış aldı.

Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti

Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti

Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti

Artvin'de çatıya çıkarak intihar etmek isteyen şahsı polisler ikna etti
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