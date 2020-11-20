Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

20.11.2020 08:43 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:47
Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Uğurluca köyü Örencik 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bazı kişilerin cihazla define aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00'te bölgeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, emekli uzman çavuş M.D., polis memuru B.E. ve Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi M.D. ile M.Ç., Y.S., K.K., C.T., F.G., C.B. ve T.B., cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 laptop, 1 yeraltı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti, 1 tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ALTINTAŞ

İlgili Haberler

Suriye'de öğretim görevlisiydi, Mardin'de yorgancı oldu
Suriye'de öğretim görevlisiydi, Mardin'de yorgancı oldu
Son dakika haberi: Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberi: Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek
Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Teoman Demet Akalın Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Deniz Türüç Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Faiz Kaza Kasım Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 08:52:15. #1.15#
title