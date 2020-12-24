Son dakika haber... Araban'da ev yangını

Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Araban ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında Suriyeli Muhammed Fendo'nun eşi Neval ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlatırken, yangında evde bulunan bazı eşyalar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama