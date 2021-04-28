Son dakika haber: Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin kasasında serinledi
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Son dakika haber: Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin kasasında serinledi

Son dakika haber: Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin kasasında serinledi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, park halindeki kamyonetin kasasını havuza çevirdi.

ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, park halindeki kamyonetin kasasını havuza çevirdi. Kasayı suyla dolduran çocukların serinlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 22 dereceyi bulurken, Serik ilçesinde sıcaktan bunalan yaşları 7 ile 10 arasında değişen 6 çocuk, bir yakınlarının park halindeki kamyonetinin kasasını havuza çevirdi. Çocuklar, plastik naylon ile izole ettikleri kamyonetin kasasını çeşme suyuyla doldurdu. Artından mayo ve şortlarını giyen çocuklar, suya girip serinledi.O anları cep telefonuyla kaydeden kişi, 'Antalya'da havuz sezonu açıldı' notuyla görüntüleri paylaştı. Video, çok sayıda kişiden beğeni aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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