Son dakika haber! Antalya'da tuvalet görevlisi tuvalette ölü bulundu
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Son dakika haber! Antalya'da tuvalet görevlisi tuvalette ölü bulundu

06.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:00
Son dakika haber! Antalya'da tuvalet görevlisi tuvalette ölü bulundu

Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, işlettiği tuvalette ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, işlettiği tuvalette ölü bulundu.

Orta Mahalle Atatürk İşhanı'ndaki tuvalette işletmecilik yapan Yaşar Aslan'ı (62) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı öğrenen Aslan'ın eşi ve oğlu, fenalık geçirdi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Aslan'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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