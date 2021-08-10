Son dakika haber | Antalya'da kuyumcudan yapılan silahlı soygunun 2 şüphelisi yakalandı
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Son dakika haber | Antalya'da kuyumcudan yapılan silahlı soygunun 2 şüphelisi yakalandı

Son dakika haber | Antalya'da kuyumcudan yapılan silahlı soygunun 2 şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan soygunla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da silah tehdidiyle kuyumcudan soygunla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanından 6 Ağustos'ta silah zoruyla imitasyon altınlar ve bir miktar para alıp kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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