Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dağlık arazide düşerek ağır yaralanan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dağlık arazide düşerek ağır yaralanan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sugözü Mahallesi Soğukoluk Yaylası'nda yaşayan Ali Berk'ten bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Berk, su kaynağının yanındaki kayalık yamaçta yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, itfaiye ekipleri Berk'i bulunduğu yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı.

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cesedini buldu
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cesedini buldu
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Panik anları! Kümese giren dev yılan, köşeye sıkışınca itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Okay Yokuşlu Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:30:01. #1.14#

title