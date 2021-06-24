Son dakika haber: Antalya'da kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dağlık arazide düşerek ağır yaralanan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dağlık arazide düşerek ağır yaralanan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Sugözü Mahallesi Soğukoluk Yaylası'nda yaşayan Ali Berk'ten bir süre haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.
Berk, su kaynağının yanındaki kayalık yamaçta yerde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, itfaiye ekipleri Berk'i bulunduğu yerden yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtardı.
Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur