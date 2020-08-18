Son dakika haber! ANTALYA 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! ANTALYA 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandıAntalya'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz'ı (33) ve yolda giderken serada çalışan Veli Uyan'ı (33) av tüfeğiyle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz...

18.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:35

2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz'ı (33) ve yolda giderken serada çalışan Veli Uyan'ı (33) av tüfeğiyle öldüren, 3 kişiyi de yaralayan İsmail Yılmaz (65) sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde dün sabah İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Yılmaz'ın yan yana oturdukları evine gitti. Yeğen İsmail Yılmaz'ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İsmail Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Yılmaz, kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Yılmaz, yere yığıldı.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz ve yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Yılmaz, yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

RASTGELE ÇEVREYE DE ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Serada yaralı halde bulunan Veli Uyan hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Şerife Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Elinden yaralanan Zahide Yılmaz ise olay yerinde tedavi edildi. Amca İsmail Yılmaz'ın çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan Tuğba Avcı adlı bir genç kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'CİĞERİNİ SOĞUTMAK İÇİN DONDURMA YEMİŞ'

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Yılmaz, "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü. Olay yerinde 20'nin üzerinde boş tüfek kapsülü bulundu. TUTUKLANDI

Jandarmanın gözaltına aldığı amca İsmail Yılmaz, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail Yılmaz çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan öldürülen İsmail Yılmaz ile Veli Uyan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından ailelerine teslim edilerek, dün öğleden sonra Aksu ilçesinde toprağa verildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! ANTALYA 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nihat Doğan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Fuat Çapa Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ANTALYA 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan adam tutuklandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:35:30. #1.15#
title