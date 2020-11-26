Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

26.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:01

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Göğsünden bıçaklanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. ile oğlu Hakan Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Yurdagül Ö'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Enes Batur Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 14:03:22. #1.14#
title