Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Göğsünden bıçaklanan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. ile oğlu Hakan Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Yurdagül Ö'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ