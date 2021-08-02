Son dakika haber! Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet

Son dakika haber! Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Fatih'te eşi Erhan Baykan tarafından 6 bıçak darbesi ile öldürülen Pınar Umay'ın 3 yaşındaki kızının vasisi olmak için dava açan ağabey Fatih Umay, davayı kazandı.

Fatih'te eşi Erhan Baykan tarafından 6 bıçak darbesi ile öldürülen Pınar Umay'ın 3 yaşındaki kızının vasisi olmak için dava açan ağabey Fatih Umay, davayı kazandı. Mahkeme, Nehir'e vasi olarak dayısı Fatih Umay'ı atadı.

İstanbul Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde, tutuklu sanık Erhan Baykan kızının annesi, bankacı eşi Pınar Umay'ı 6 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Baykan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve eşini öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi işe giderek çalışmaya devam eden sanığın 'eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanık Baykan, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pınar Umay'ın ağabeyi Nehir'in vasisi olmak için dava açtı

Dava süreci devam ederken Pınar Umay'ın ağabeyi Fatih Umay, avukatı Mehmet Ruşen Gültekin aracılığıyla yeğeni Nehir'in vasisi olmak için İstanbul 13'üncü Aile Mahkemesi'ne dava açarak, sanığın Nehir üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasını talep etti. Ağabey Fatih Umay'ın talebini kabul eden mahkeme, Erhan Baykan'ın kızı Nehir üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına hükmetti ve karar 21 Nisan'da kesinleşti.

Ağabey Umay, kararın kesinleşmesinin ardından yeğeni Nehir'e vasi olmak için İstanbul 18'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Duruşmada Nehir'in dayısı olduğunu belirten Fatih Umay, vasi olarak atanmayı kabul ettiğini belirtti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Fatih Umay'ın yeğeni Nehir'e vasi olarak atanmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini satmak isteyen eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
Kendisini satmak isteyen eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
Maaş için boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Maaş için boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Annesi babası tarafından öldürülen 3 yaşındaki Nehir dayısına emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:06:09. #1.14#

title