Son dakika haber! ANKARA Eşinin kızına cinsel istismarla suçladığı üvey babaya dava
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Son dakika haber! ANKARA Eşinin kızına cinsel istismarla suçladığı üvey babaya dava

Gelen son dakika haberlerine göre Eşinin kızına cinsel istismarla suçladığı üvey babaya davaAksaray'da A.S.'nin (33) 10 ay önce, kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu eşi C.E.S.

11.08.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:15

Eşinin kızına cinsel istismarla suçladığı üvey babaya dava

Aksaray'da A.S.'nin (33) 10 ay önce, kendisine şiddet uyguladığı, ilk eşinden olan 14 yaşındaki kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu eşi C.E.S. hakkında zincirleme olarak 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. A.S., sığınma evinden avukatına gönderdiği videoda, "Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum" diyerek, yardım istemişti.

İlk eşinden boşanan A.S., 2009 yılında C.E.S. ile ikinci evliliğini yaptı.İlk evliliğinden olan kızı E.Ç.'nin velayeti kendisinde olan A.S.'nin ikinci evliliğinden de 2 çocuğu oldu.

A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki ilk evliliğinden olan kızı E.Ç.'ye de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, anne, ikinci eşinin, kızına cinsel istismarda bulunduğunu, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Hatta kızını korumak isterken uğradığı bıçaklı saldırıdan kaçarak kurtulduğunu, E.Ç.'yi de alarak polise sığındığını ifade etti.

'İSTİSMAR VE ŞİDDETİ NEDENİYLE ŞİKAYETÇİYİM'

E.Ç. ise psikolog gözetiminde verdiği ifadesinde, üvey babasının annesi ile kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, "Üvey babam, alkol ve uyuşturucu kullanıyor. Alkol aldığında beni öpmek istediğini söylüyordu. Kabul etmiyordum ancak beni dudağımdan öpmek istiyordu. Sık sık kucağına oturmamı istiyordu. Annem beni korumak istiyordu, bu nedenşe ikimize de şiddet uyguluyordu. Bir keresinde eve mermi getirip, bana saydırdı. 'Bu iki tanesiyle seni ve anneni öldüreceğim' dedi. Şikayetçiyim" dedi.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan C.E.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Üvey baba., E.Ç.'ye yaklaşık 10 yıl kendi çocuklarından ayırt etmeden baktığını, ergenliğin verdiği psikoloji ile agresif olmaya, söz dinlememeye başladığını, hal ve hareketlerine, giyim kuşamına dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu için kendisine iftira atıldığını iddia etti. C.E.S., ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.

SIĞINMA EVİNDE VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Kızı ile birlikte koruma altına alınarak, başka bir şehirdeki sığınma evine yerleştirilen A.S., avukatı Çağrı Ayhan Şenel'e gönderdiği videoda, "Kızım ve benim can güvenliğimiz yok. Eşim kızımı istismar etti ve dövdü. Bizi öldürmeye çalıştı. Ben çocuğumu alarak, evden kaçtım. 9 ay olmasına rağmen hakkında dava açılmadı. Eşim halen dışarıda ve biz korkuyoruz. Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun" dedi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma sonunda üvey baba C.E.S. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Mağdur ve müştekinin birbirine benzer ve doğrular nitelikteki beyanları, mağdurun başka bir nedenle muayene olduğu doktorun soruları ile olayın ortaya çıkması, olayın niteliği göz önünde bulundurulduğunda mağdur ve müştekinin beyanlarına itibar edilerek, şüpheli hakkında 'zincirleme şekilde üvey kızına karşı çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede ayrıca, şüpheli hakkında uyuşturucu kullandığı iddialarıyla ilgili başka bir soruşturma yürütüldüğü, darp, tehdit ve hakaret iddialarıyla ilgili olarak ise delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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Son dakika haber! ANKARA Eşinin kızına cinsel istismarla suçladığı üvey babaya dava

Kaynak: DHA

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