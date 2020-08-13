Son dakika haber: Ankara'da, kereste fabrikasında korkutan yangın Son dakika habere göre ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

Şeyhler Mahallesi Şeyhler Yolu Caddesi'nde bulunan tek katlı kereste fabrikasında, saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede fabrikayı sardı. Binadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine, Akurt, Pursaklar ve Ankara Merkez İtfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA