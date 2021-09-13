Son dakika haber: Anamur Belediyesinden orman yangınında zarar gören üreticilere destek

Anamur Belediyesince geçen hafta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören üreticilere destekte bulunuldu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın talimatıyla yangında sulama suyu boruları yanan üreticilere yenileri ücretsiz dağıtıldı.

Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada bölgede meydana gelen yangın nedeniyle üzüntüsünü belirterek, oluşan hasarı en aza indirmeye çalıştıklarını ifade etti.???????

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