Son dakika haber | Ambulansla kamyonet çarpıştı Son dakika haberi... SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kavşakta ambulansla ile kamyonetin çarpışması sonucu araçlar hasar gördü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kavşakta ambulansla ile kamyonetin çarpışması sonucu araçlar hasar gördü.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı ile Karasu arasındaki yolun Limandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan 54 ABT 325 plakalı hastanın bulunmadığı ambulans ile 07 GUS 03 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.

Kaynak: DHA