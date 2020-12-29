Son dakika haberi! Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi
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Son dakika haberi! Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

29.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:06
Son dakika haberi! Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

Son dakika haber: Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekat timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

Son dakika haberi! Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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