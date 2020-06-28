Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
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Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Son dakika haberi... Almus Belediyesinde çalışan 24 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Son dakika haber... Almus Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
28.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:45

Almus Belediyesinde çalışan 24 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.

Almus Belediyesinde çalışan 24 işçinin iki yıllık toplu iş sözleşmesi Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikasıyla imzalandı.

Belediye binasında toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Özer, "Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen emeğe saygılı bir belediyecilik anlayışı ile emekçilerimizin alın terini yerde bırakmadık. Tüm emekçilerimize bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim temel amacımız çalışanlarımıza insanca yaşama hakkını verecek sosyal ve ekonomik şartları sağlamak. Bunu da yaptığımız bu sözleşme ile gerçekleştirdik. Belediyemize yakışan örnek bir sözleşme yaptık." dedi.

Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Tüm işçiler adına Sargın'a teşekkür eden Demir, "Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde çalışanlarının alın teri ve emeğini güzel bir sözleşme ile taçlandıran Başkanımıza minnettarız. Belediye şirket işçisi arkadaşlarımıza tüm kısıtlı imkanlara rağmen 2,5 yıllık sözleşmede ilave ikramiye memur maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkı kadar artış,bayramlarda ikramiye analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz 2018 Nisan'dan beri bu anı bekliyorlardı. Kurban Bayramı öncesi arkadaşlarımıza güzel bir sözleşme yaptık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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