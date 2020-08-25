Alkol testini reddeden şahıs "Direksiyonda eşim vardı" diyerek kendini savundu Ankara'da, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetlemesinde, alkol testine girmeyi reddeden bir kişi ile polis arasında gerginlik yaşandı. Şahıs kendini "Direksiyonda eşim vardı" diyerek savundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda denetleme gerçekleştirdi. Denetlemede, alkol testi promil sınırı üzerinde çıkan sürücülere para cezası kesilip, ehliyetlerine de el konuldu. Uygulamada durdurulan bir otomobildeki kişi ile polis ekipleri arasında gergin anlar yaşandı.

"BENİ DİREKSİYONDA MI YAKALADINIZ?"

Öğretmen olduğu öğrenilen ve otomobili eşinin kullandığını öne süren kişi, eşinin nerede olduğunun sorulması üzerine taksiyle eve gittiğini cevabını verdi. Bu iddiayı gerçekçi bulmayan polis, kişiye alkol testi yaptırmaması halinde2 yıl boyunca ehliyetine el konulacağını bildirdi. Polislere, "Beni direksiyonda mı yakaladınız, kaldırımda oturuyordum" diyen kişiye, polisin 'evet' diye cevap vermesi üzerine kişi, yol kenarında duran otomobili kullanmadığını yineledi.

"EŞİM TAKSİYE BİNİP GİTTİ"

"Araç sizin değil mi, var mıydı yanınızda başka kimse?" sorusu üzerine, "Araç benim olabilir. Yanımda eşim vardı, taksiye bindi, gitti. Evimde çocuğum var benim" diyen kişi "Biz seni tek gördük ama" denilmesi üzerine ısrarla "Hayır, beni tek görmediniz. Yanımda eşim vardı. Evimde 6 yaşında çocuğum var, eşim taksiye bindi, gitti" dedi.

Polisin, iki kez yaptığı alkol testi talebinini, "Üflemiyorum, çünkü ben direksiyonda değildim" diye reddeden kişi hakkında işlem başlatılırken, otomobili ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

Kaynak: DHA