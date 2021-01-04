Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi
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Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi

04.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:48

Karabük'te, arkadaşları ile alkol alan 65 yaşındaki İsmail Aydoğan, bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te arkadaşları ile alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bulunan çay kenarında arkadaşları ile alkol alan İsmail Aydoğan (65), bir süre sonra yere yığıldı. Aydoğan'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri sahte içki ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi
Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi
Alkol aldığı sırada bir anda yere yığılan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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