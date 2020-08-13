Son dakika haber | Akyurt'ta boş fabrikada yangın
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir boş fabrikada yangın çıktı.
13.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:05
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir boş fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve boş olan bir fabrikada yangın çıktı.
Yangın, fabrikadan bölgedeki otluk alana da sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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Kaynak: AA