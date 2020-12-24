Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde elektrik hattı yenilemesinde çalışan 17 yaşındaki Tümer Kaşık, akıma kapılarak yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Civler köyünde bir firmada çalışan Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.
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Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaşık'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ