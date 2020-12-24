Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi
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Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi

24.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:36

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde elektrik hattı yenilemesinde çalışan 17 yaşındaki Tümer Kaşık, akıma kapılarak yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Civler köyünde bir firmada çalışan Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaşık'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi
Akıma kapılan 17 yaşındaki çocuk, 20 metreden düşüp feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

Haber Yorumları (5)
NELERİ ARDINDA BIRAKTI ACABA: Ailesi var mıydı? bakması gereken kimse varmıydı? Allah gayret kuvet versin. . .
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ORTA DOĞU: Çalıştıracaksan, bakamayacaksan doğurmayacaksın. Evet , beş parasızların bir durumda evlat sahibi olma hakkınız ne yazık ki yok. Kimsenin hayatını kendi zevkiniz için mahvedemezsiniz. Aileler sizlere yazıyorum. Allah rızkını falan vermez. Kendiniz vereceksiniz her şeyi yapıp öyle tevekkül edeceksiniz. Kuran’da siz çocuk yapın Allah(cc) rızkını verir diye bir cümle yok. Kitabı değiştirmeyin. Biraz okuyun biraz! Hayata bu yaşta çocukları atmanın hapis cezası ile cevaplanması gerek yoksa daha çooook çocuk ölüüür
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ÇOMAROLOG: İsveç''de yaşıtların üniversite takımlarının seçmeleri için antrenman yapıyorlar.
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